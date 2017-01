Super RTL 22:05 bis 00:30 Trickfilm Das Schloss im Himmel J 1986 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sheeta ist ein Waisenmädchen und eine Gefangene des bösen Regierungsagenten Musca. Als der sie eines Tages auf eine Fahrt in seinem Luftschiff mitnimmt, werden sie von Piraten angegriffen. Das Schiff gerät ins Wanken und Sheeta fällt hinaus. Mitten in die Arme des Bergarbeiterjungen Pazu. Dass Sheeta nicht mit voller Wucht auf die Erde aufgestoßen ist, verdankt sie ihrem Amulett. Es ist ein sagenumwobener Kristall, der aus Laputa, dem Königreich über den Wolken, stammen soll. Wer den Kristall hat, so heißt es, wird den Weg ins Schloss finden, in dem unsagbare Reichtümer versammelt sind. Wer in ihren Besitz gelangt, kann Herrscher über die Erde werden. Eine verlockende Aussicht für viele, allen voran den üblen Schurken Musca. Jetzt, da Sheeta nicht mehr seine Gefangene ist, setzt er alles daran, dass Mädchen samt dem Kristall zu finden. Auch die Himmelspiraten sind hinter dem Stein her. Und so beginnt eine große Jagd auf das Mädchen. Pazu, der schnell begreift, welchen Schatz Sheeta bei sich trägt, will ebenfalls nach Laputa. Nicht etwa, weil ihn die Reichtümer locken. Pazu vermutet, dass sich sein verschollener Vater im Schloss befindet. Gemeinsam machen sich die Kinder auf den Weg und müssen zahlreiche Hindernisse überwinden. Doch die Kraft ihrer Freundschaft macht sie ungemein stark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tenkû no shiro Rapyuta Regie: Hayao Miyazaki Drehbuch: Hayao Miyazaki Kamera: Hirokata Takahashi Musik: Jô Hisaishi Altersempfehlung: ab 6