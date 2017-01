Super RTL 20:15 bis 22:05 Trickfilm Haruka und der Zauberspiegel J 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das sechzehnjährige Mädchen Haruka hat ihrer Mutter vor langer Zeit versprochen, ihren Zauberspiegel immer gut zu behandeln. Da ihre Mutter früh verstorben ist, hält sich Haruka stets an das Versprechen. Doch eines Tages verliert sie den Spiegel und ist deshalb untröstlich. Um ihn wieder zu beschaffen, begibt sich Haruka zum sagenumwobenen Inari-Schrein, der tief im Wald verborgen ist und angeblich über magische Kräfte verfügt. Dort angekommen trifft sie auf eine Kreatur, die einem Fuchs sehr ähnelt. Sie hält einen ähnlichen Spiegel in den Händen hält und fliegt mit Hilfe eines Modellflugzeuges auf eine versteckte Insel. Haruka folgt ihm und entdeckt eine faszinierende Welt namens Oblivion. Doch auch an diesem Ort ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Ein böser Baron unterdrückt die Bewohner. Haruka findet schnell neue Freunde und schon bald schmieden sie einen Plan, um den Baron von seinem Thron zu stürzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hottarake no shima - Haruka to maho no kagami Regie: Shinsuke Sato Drehbuch: Otsuichi, Shinsuke Sato Musik: Tadashi Ueda Altersempfehlung: ab 6

