Das Erste 21:45 bis 23:15 Krimi Schandfleck - Der Usedom-Krimi D 2015 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Eine Supermarktbetreiberin aus Ahlbeck (Usedom) wird tot im Kurpark des benachbarten polnischen Swinemünde aufgefunden, nackt. Kommissarin Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) und ihr polnischer Kollege Marek Wozniak (Marcin Dorocinski) ermitteln gemeinsam. Nur anfänglich sieht alles nach einem Sexualdelikt aus. Die Frau wollte sich mit einer ihrer Kassiererinnen treffen, um ihr eine Neubauwohnung in Polen im Tausch gegen ein altes heruntergekommenes Haus auf deutscher Seite anzubieten. Doch angeblich ist die Besichtigung der Wohnung nie zustande gekommen. Ein Fall, der Julia Thiel besonders fordert, da ihre Mutter Karin (Katrin Sass), die Ex-Staatsanwältin, ausgerechnet den Hauptverdächtigen als "Rechtsberaterin" unterstützt. Zudem stellt sich heraus, dass Julias Mann, der Sicherheitsexperte Stefan (Peter Schneider), eine illegale Überwachungsanlage im Supermarkt eingebaut hatte. Und ihre Tochter Sophie (Emma Bading) scheint zu ahnen, dass Julia an ihrem polnischen Kollegen nicht nur berufliches Interesse hat. Schauspieler: Katrin Sass (Karin Lossow) Lisa Maria Potthoff (Julia Thiel) Peter Schneider (Stefan Thiel) Emma Bading (Sophie Thiel) Ramona Kunze-Libnow (Rita Mahlow) Peter Franke (Werner Mahlow) Max Hopp (Dr. Brunner) Originaltitel: Schandfleck - Der Usedom-Krimi Regie: Oliver Schmitz Drehbuch: Alfred Roesler-Kleint, Michael Illner, Scarlett Kleint Kamera: Leah Striker Musik: Colin Towns