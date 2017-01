Christoph Maria Herbst und Caroline Peters zeigen in "Kalt ist die Angst" einmal mehr, dass sie mehr können als nur Comedy. Als ihr Mann David im Anschluss an eine Geschäftsreise nach Afrika stirbt, stürzt Claire (Peters) in eine tiefe Krise. Da erfährt sie auch noch, dass David eine Beziehung mit einem Callgirl hatte. Claire will herausfinden, wer ihr Mann wirklich war. Doch weder Davids Chef noch sein Assistent (Herbst) unterstützen ihre Nachforschungen. Sie stößt auf hohe Bonuszahlungen von Davids Arbeitgeber, geheime Fotos von einem Massaker an Bauern in Afrika und anklagende Berichte über blutige Geschäfte ... - Packender TV-Thriller In Google-Kalender eintragen