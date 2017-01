Kabel1 Doku 20:15 bis 21:10 Dokumentation David Attenborough - Mein Leben in der Wildnis Die Natur verstehen GB 2012 16:9 HDTV Merken David Attenborough blickt zurück auf die spannendsten wissenschaftlichen Entdeckungen unseres Lebens auf der Erde. Wie und wo begann das Leben? Wie bewegen sich Kontinente? Wie kommunizieren Tiere und was steckt hinter ihren Verhaltensweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Attenborough: 60 Years in the Wild Regie: Miles Barton Kamera: Gavin Thurston, Mike Fox, John Aitchison Musik: Ben Salisbury

