NDR 20:15 bis 21:50 Tanz Ohnsorg-Theater: Wenn der Hahn kräht D 1976 Merken Der Fall, den es eines sommerlichen Morgens in dem Dorf hinterm Deich aufzuklären gilt, ist heikel: Beim Dorfschneider Witt ist angeblich eingebrochen worden. Und ihm selbst hat es einen bösen Schlag vor den Kopf versetzt - mit einer Axt! Doch was vielleicht noch schlimmer ist, dem Schneider fehlt ein Stiefel am Fuß. Die ungewöhnliche Schwere des Falles erfordert besondere Maßnahmen. So macht sich nicht nur der zuständige Gendarm an die Aufklärung des Falles, auch sein hoher Dienstherr, der neue Amtshauptmann nimmt die Sache höchstpersönlich in die Hand. Zusätzliche Verwirrung aber stiftet des Schneiders Frau Trina. Ihre Aussagen über die aus ihrem Hause entwendeten Werte und über den Verlauf des nächtlichen Verbrecherdramas führen unbeirrbar zu der Frage: Was gibt es hier zu vertuschen? Eine herrlich deftige Komödie aus dem Jahre 1976 mit großen Namen des Ohnsorg-Theater-Ensembles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heini Kaufeld (Peter Witt) Heidi Kabel (Trina Witt) Karl-Heinz Kreienbaum (Jan Kreyenborg) Hilde Sicks (Gesine Kreyenborg) Heidi Mahler (Lena Kreyenborg) Uwe Dallmeier (Willem Tamerling) Jürgen Pooch (Tierarzt Renken) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Regie: Alfred Johst Drehbuch: August Hinrichs

