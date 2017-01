Disney Channel 20:15 bis 21:30 Trickfilm Peter Pan: Neue Abenteuer in Nimmerland USA, CDN, AUS 2002 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jane und ihr Bruder Danny sind ein Herz und eine Seele. Wenn es jedoch um die Peter Pan-Geschichten ihrer Mutter Wendy geht, sind sich die beiden gar nicht einig. Danny liebt die Geschichten, Jane ist sich sicher, dass alles nur erfunden ist. Eines Nachts macht Jane eine unglaubliche Entdeckung: Nimmerland gibt es wirklich! Der berüchtigte Käpt'n Hook entführt sie in einer Nacht- und Nebel-Aktion auf seinem Piratenschiff. Zum Glück gelingt es Peter Pan, Jane aus den Fängen des Bösewichts zu befreien und sie lernt, dass der Glaube nicht nur Berge versetzen kann, sondern auch Flügel verleiht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Return to Never Land Regie: Robin Budd, Donovan Cook Drehbuch: Temple Mathews Musik: They Might Be Giants, Joel McNeely

