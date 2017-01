Motorvision.TV 20:50 bis 21:45 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Daytona 500 - Daytona Highlight 2016 Stereo 16:9 Merken Es ist jedes Jahr der fulminante Auftakt der NASCAR Cup Saison 2016: Das Daytona 500. Es ist das wichtigste und bestdotierte Rennen dieser Motorsport-Serie - über 19 Mio. US-Dollar an Preisgeldern werden hier ausgeschüttet. Das "Great American Race", ausgetragen auf dem Daytona International Speedway in Florida geht bereits in das 58. Jahr und ist der Superbowl der NASCAR, das Kentucky-Derby der Stock-Car Königsklasse. In 2015 hieß der Sieger Joey Logano vor Kevin Harvick und Vorjahressieger Dale Earnhardt Jr. Sendung im 2-Kanal-Ton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

