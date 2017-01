SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Der Hippie des Generals USA 1968 2017-01-16 12:30 Merken General Schaefer, Tonys neuer Nachbar, ist als militaristischer Hardliner bekannt. Deshalb trifft es ihn um so härter, dass seine Tochter Suzie überhaupt nichts mit der Army am Hut hat, sondern eine begeisterte Anhängerin der Flower-Power-Bewegung ist. Als Tony eines Tages Suzie nach Hause fährt, lädt diese kurz darauf all ihre Freunde in Tonys Haus ein. Jeannie findet die ausgeflippte Runde sehr lustig und sympathisch, doch leider ist General Schaefer da ganz anderer Meinung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Michael Margotta (Harold) Vinton Hayworth (Gen. Winfield Schaeffer) Hilary Thompson (Suzie) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: James S. Henerson Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro

