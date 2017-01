3sat 20:15 bis 22:00 Musik 80 Jahre Israel Philharmonic Orchestra - Das Geburtstagskonzert Ludwig van Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr. 3, Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester C-Dur op.56; Violinkonzert D-Dur op.61 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 26. Dezember 2016 feiert das Israel Philharmonic Orchestra seinen 80. Geburtstag und gibt im Charles Bronfman Auditorium, Tel Aviv ein festliches Konzert. Zubin Mehta, der seit 1977 als Chefdirigent und seit 1981 als Musikdirektor auf Lebenszeit vor dem Israel Philharmonic Orchestra steht, wird ein reines Beethoven-Programm mit hochkarätigen Solisten dirigieren. Seine Gründung verdankt das Israel Philharmonic Orchestra dem polnischen Geiger Bronislaw Huberman, einem der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit. 1936 nutzte er seinen Einfluss, um zahlreichen jüdischen Musikern in Deutschland und Europa die Ausreise nach Palästina zu ermöglichen. Unter dem Namen Palestine Symphony Orchestra starteten die Musiker am 26. Dezember 1936 einen Neuanfang. Dieses erste Konzert in Tel Aviv dirigierte Arturo Toscanini. Heute ist das Israel Philharmonic Orchestra der musikalische Botschafter des Staates Israel und gilt als eines der besten Orchester der Welt. Erheblichen Anteil an diesem Erfolg hat Zubin Mehta. Seit fast vier Jahrzehnten ist er mit dem Orchester eng verbunden: von 1968 an als musikalischer Berater, ab 1977 als Chefdirigent und seit 1981 als Musikdirektor auf Lebenszeit. So ist es natürlich auch Zubin Mehta vorbehalten, das Konzert zum 80. Geburtstag des Orchesters zu dirigieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Yefim Bronfman (Klavier), Pinchas Zukerman (Geige), Amanda Forsyth (Violoncello)

