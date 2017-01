3sat 17:30 bis 19:00 Drama Ein Paradies für Pferde D, A 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Thomas Donnhofer hat sein Gut in ein Therapiezentrum für Pferde verwandelt. Doch einigen Menschen ist das ein Dorn im Auge, zum Beispiel Bürgermeister Federer, der andere Pläne verfolgt. So unterstützt Bürgermeister Federer nur zu gerne das Interesse einer großen Hotelkette an Donnhofers Gut. Auch privat muss sich Thomas Donnhofer Sorgen machen: Seine Beziehung steht auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Thomas Donnhofer) Susanne Michel (Dr. Bettina Kern) Herbert Fux (Hans Hader) Stefan Fleming (Jakob Federer) Tommy Schwimmer (Felix Federer) Irina Wanka (Karla Reisinger) Severin Sonntag (Robby Reisinger) Originaltitel: Ein Paradies für Pferde Regie: Peter Weissflog Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Lothar E. Stickelbrucks, Rainer Gutjahr Musik: Robert Papst