TNT Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie American Pie 2 USA 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Es herrscht Langeweile seit Stiflers Partys polizeilich verboten wurden und in Liebesdingen geht auch nicht viel. Speziell Kevin leidet darunter, dass sich alles verändert hat, und er wendet sich vertrauensvoll an seinen großen Bruder. Der macht ihm den Vorschlag, mit seinen Freunden den bevorstehenden Sommer in einem Ferienhaus am Michigansee zu verbringen. Jim peilt dabei den ersten unfallfreien Geschlechtsverkehr seines Lebens an. Seine größte Herausforderung besteht darin, sich auf Nadias Ankunft vorzubereiten, um fit zu sein für die heißeste Nacht seines Lebens. Denn Nadia lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihm das peinliche Ende ihres Rendezvous im letzten Jahr nicht übel genommen hat. "Trainiert" - und noch etwas mehr - wird Jim von Michelle, die ihm beim Abschlussball die Unschuld geraubt hat und ihn jetzt zu einem annehmbaren Liebhaber machen soll. Am Ende des Sommers steht für jeden Einzelnen der Freunde die Party der Wahrheit an und diese Feier hält ein paar Überraschungen bereit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Biggs (Jim Levenstein) Shannon Elizabeth (Nadia) Alyson Hannigan (Michelle Flaherty) Chris Klein (Oz) Thomas Ian Nicholas (Kevin Myers) Natasha Lyonne (Jessica) Tara Reid (Vicky) Originaltitel: American Pie 2 Regie: James B. Rogers Drehbuch: Adam Herz Kamera: Mark Irwin Musik: David Lawrence Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 248 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 78 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 63 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 58 Min.