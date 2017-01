Sky Action 21:15 bis 22:55 Actionfilm Survivor USA, GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Bombenanschlag in London kommen mehrere Mitarbeiter der US-Botschaft ums Leben. Kate (Milla Jovovich), die bei ihrer Arbeit in der Botschaft unlängst auf mysteriöse Vorgänge in der Visumsabteilung stieß, wird zur Hauptverdächtigen für das Attentat und muss fliehen. Der britische Geheimdienst und ein Auftragskiller (Pierce Brosnan) jagen sie durch London, während Kate ihre Unschuld beweisen und ein weiteres Attentat verhindern muss. - "V wie Vendetta"-Regisseur James McTeigue serviert einen atemlosen Agententhriller mit starker Starpower. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Kate Abbott) Pierce Brosnan (Nash) Dylan McDermott (Sam Parker) Angela Bassett (Maureen Crane) Robert Forster (Bill Talbot) James D'Arcy (Paul Anderson) Frances de la Tour (Sally) Originaltitel: Survivor Regie: James McTeigue Drehbuch: Philip Shelby Kamera: Danny Ruhlmann Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 16

