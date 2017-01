Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Porträt Ralph Siegel - Das Portrait D 2015 Stereo 16:9 Merken Als Sohn eines Komponisten und einer Operettensängerin wurde Ralph Siegel die Liebe zur Musik quasi in die Wiege gelegt. So führte er den Musikverlag des Vaters erfolgreich weiter, schrieb über 1000 Titel und setzte sich damit ein Denkmal in der Schlagerwelt. GoldStar TV hat er in sein imposantes Zuhause in München eingeladen und erzählt ganz offen über die Höhen und Tiefen seines Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ralph Siegel - Das Portrait

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 251 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 81 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 66 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 61 Min.