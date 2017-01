Sky Comedy 20:15 bis 22:15 Komödie Dating Queen USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Schon ihr Vater impfte der kleinen Amy ein, dass ein monogames Leben unrealistisch ist. Auch als längst erwachsene Autorin für ein Männermagazin lebt Amy (Amy Schumer) nach dem Motto: Drinks, Spaß & Sex ohne Ende - aber nie übernachten! Doch als sie den erfolgreichen Sport-Arzt Aaron (Bill Hader) porträtieren soll und sich dabei in den charmanten Doc verliebt, beginnt sie zu grübeln: Könnte es sein, dass es einen Grund gibt, warum Erwachsene so oft als Paare zusammenleben? - Shootingstar Amy Schumer bearbeitet in einer ebenso sexy-derben wie intelligenten Komödie ihre Bindungsängste. Vom Macher von "Immer Ärger mit 40". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Schumer (Amy) Bill Hader (Aaron) Tilda Swinton (Dianna) Brie Larson (Kim) Colin Quinn (Gordon) John Cena (Steven) LeBron James (LeBron James) Originaltitel: Trainwreck Regie: Judd Apatow Drehbuch: Amy Schumer Kamera: Jody Lee Lipes Musik: Jon Brion Altersempfehlung: ab 12

