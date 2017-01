13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Eiserne Reserve USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Team schwebt weiterhin in Gefahr, denn der Maulwurf innerhalb der Abteilung ist immer noch aktiv. Nachdem Nell (Renée Felice Smith) das erste Mal in ihrem Leben gezwungen war, einen Menschen zu töten, kommt Nate (Peter Cambor) zurück, um ihr beizustehen. Währenddessen versuchen Callen (Chris O'Donnell) und seine Leute alles, um Mattias (Jürgen Prochnow) aus dem Verkehr zu ziehen. Doch der scheint den NCIS-Leuten immer einen Schritt voraus zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Diana Valentine Drehbuch: Dana Scanlon, R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 248 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 78 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 63 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 58 Min.