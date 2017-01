Sky Bundesliga 21:30 bis 00:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - Bayer Leverkusen, bwin Topspiel der Woche, 7. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Die zweite Hälfte in Mainz, das Spiel in Monaco und jetzt Dortmund: Das waren 225 Minuten, die richtig gut waren - und das in Folge. Der Trend stimmt." Manager Jonas Boldt sieht die "Werkself" nach dem jüngsten 2:0 gegen den BVB auf dem Weg zurück unter die Top drei. Am anderen Ende der Tabelle hielt sich Werder dank des vierten Punktes per 2:2 in Darmstadt über den Flop drei auf Rang 15. Also wurde Interimscoach Alexander Nouri zum Cheftrainer befördert und verspricht "Fußball mit viel Leidenschaft und Herz." Was die Bremer konkret verbessern müssen, sagt Stürmer Serge Gnabry: "Wir müssen besser verteidigen. Wenn man immer wieder Gegentore bekommt, ist es schwe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

