Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:40 Dokumentation Der Vietnamkrieg - Trauma einer Generation USA 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Nach der Tet-Offensive der Nordvietnamesen stehen die Amerikaner unter Schock. Durch die Belagerung der US-Truppen in Khe Sanh und Pleiku planen diese eine Gegenoffensive. In den USA wächst die Anti-Kriegsstimmung. Die Unruhen von 1968 helfen Nixon, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, während in Vietnam die US-Truppenstärke ihren Höhepunkt erreicht. Soldat Karl Marlantes erlebt am Hügel 484 einen bitteren Dschungelkampf und Arthur Wiknik hat seinen ersten Kampfeinsatz in der Schlacht am "Hamburger Hill". Doch kurz nach der Einnahme des Hügels wird dieser wieder aufgegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vietnam: Lost Films

