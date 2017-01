MDR 23:30 bis 01:05 Western Die Gewaltigen USA 1967 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Wayne kämpft in diesem Western um das, was ihm zusteht: Eine schwere Schussverletzung setzte Taw Jackson vor fünf Jahren außer Gefecht. Nun kehrt er in seinen Heimatort zurück, um sich sein Gold wiederzuholen. Frank Pierce hatte es ihm damals gestohlen. Um die Mission erfolgreich abschließen zu können, verbündet sich Taw mit dem Mann, der ihn damals angeschossen hatte. Das Gold befindet sich jedoch in einem Zug, der unter schwerer Bewachung steht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Taw Jackson) Kirk Douglas (Lomax) Howard Keel (Levi Walking Bear) Robert Walker (Billy Hyatt) Keenan Wynn (Wes Fletcher) Bruce Cabot (Frank Pierce) Joanna Barnes (Lola) Originaltitel: The War Wagon Regie: Burt Kennedy Drehbuch: Clair Huffaker Kamera: William H. Clothier Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 16