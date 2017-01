MDR 20:15 bis 22:15 Show Ein Kessel Buntes Supermix aus Adlershofer Unterhaltungsshows D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mit Wolfgang Lippert, Middle of the Road, Kristina Bach Der Schauspieler und Sänger Dean Reed ist das Highlight in diesem Kessel. Eine Zuschauerin hat angeregt, sich an den charismatischen Amerikaner, der seit 1972 in der DDR lebte und wirkte, zu erinnern. Wolfgang Lippert präsentiert außerdem die legendäre Sängerin Sally Karr und den Schlagzeuger der Kultband "Middle oft he Road" mit ihren Hits und einem spektakulären Film über ihre Einreise in die DDR. Kristina Bach enthüllt nicht nur ihre Kindheitserlebnisse mit Soljanka und DDR-Hits in Karl-Marx-Stadt. Sie ist immer noch begeistert von ihren Tourneeerlebnissen mit großen Orchestern auf den Showbühnen im Osten kurz vor der Wende. Dort durfte sie lernen für ihre späteren Erfolge, auch als Komponistin z.B. für Helene Fischer. Der großartige Countertenor Jochen Kowalski verrät, wie er zu seinem schicken Anzug für seinen ersten Kesselauftritt kam. Die hübschen Tschechinnen Hana und Dana beweisen, dass sie immer noch ihre Tanzschritte von damals beherrschen. Staunen kam man über Michael Hansen, der nicht nur mit seinen Nancys brillierte, sondern auch auf der Panflöte, als Dirigent und auf der singenden Säge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Wolfgang Lippert, Middle of the Road, Kristina Bach Originaltitel: Ein Kessel Buntes

