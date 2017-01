BR Fernsehen 23:25 bis 00:55 Chronik Global Player - Wo wir sind isch vorne D 2013 Dolby 20 40 60 80 100 Merken Das Familienunternehmen "Bogenschütz & Söhne" baut seit Generationen im schwäbischen Hechingen Textilmaschinen. Aber seit einiger Zeit bleiben die Aufträge aus, die asiatische Konkurrenz ist billiger. Michael Bogenschütz, der die Firma leitet, steht das Wasser bis zum Hals. Er verhandelt hinter dem Rücken seines Vaters mit den Chinesen über einen Verkauf. Doch Vater Paul bekommt Wind davon und versucht, mithilfe von Michaels Schwestern Marlies und Marianne sein Lebenswerk zu retten. Das Familienunternehmen "Bogenschütz & Söhne" baut im schwäbischen Hechingen zuverlässige Textilmaschinen. Doch nun ist die Firma seit Monaten auf Kurzarbeit: Die Konkurrenz aus China scheint übermächtig. Juniorchef Michael Bogenschütz versucht, neue Aufträge zu gewinnen, doch das gestaltet sich schwierig. Er sieht sich gezwungen, hinter dem Rücken seines Vaters Paul Verhandlungen mit chinesischen Investoren zu beginnen, um die drohende Insolvenz abzuwenden. Zur Feier des neunzigsten Geburtstags des Patriarchen reisen auch Michaels Schwestern und Mitgesellschafterinnen der Firma an: die flippige Marlies aus Köln und die besonnene Marianne aus Berlin. Außer Michael haben alle Kinder den Bezug zum raubeinigen alten Vater verloren. Michael eröffnet am späteren Abend seinen Schwestern die Lage der Firma - dass es so schlimm ist, haben sie nicht gewusst. Als der chinesische Unternehmer Chong Wang zur Betriebsbesichtigung erscheint, denkt Paul, dass Michael die Firma komplett an die Konkurrenz verkaufen will. Vater und Sohn geraten in heftigen Streit. Der Patriarch beschließt, seine Kinder zu enterben. Dann macht er sich auf den Weg zu seinen Töchtern nach Köln und Berlin. Michael hält das für Unsinn, denn ihm geht es ja nur um einen Investor. Er kann Paul aber nicht davon abhalten. Pauls Besuche beleben den Familiengeist neu. Marianne bekommt einen neuen emotionalen Zugang zum Vater. Marlies, die lange nicht ernst genommen worden war, steuert zur richtigen Zeit eine gute Geschäftsidee bei. Doch die Chinesen haben nur ein Ziel: Sie wollen "Bogenschütz & Söhne" kaufen. An einer echten Zusammenarbeit haben sie kein Interesse ... Nach seinem sensationellen Debüt "Berlin is in Germany" (Panorama Publikumspreis, Berlinale 2001), gefolgt von "One Day in Europe" (2005) und seinem Kultfilm "Berlin Calling" (2008, u. a. ARTE-Publikumspreis), ist Hannes Stöhr erneut ein ganz besonderer Kinofilm gelungen: Die BR-Koproduktion "Global Player - Wo wir sind isch vorne" ist eine humorvolle Familiengeschichte über den Generationenkonflikt und das Aufeinanderprallen zweier Kulturen in einer sich drastisch verändernden Welt. Mit dem für Hannes Stöhr typischen realistischen Ansatz wird mikro- und makroskopisch die Gesellschaft und Wirtschaft der Gegenwart und Vergangenheit erzählt. Die Geschichte ist regional und global zugleich. "Sehenswert macht den Film aber vor allem, wie seine beiden Hauptdarsteller diesen so gar nicht schlicht schwarz-weiß inszenierten Vater-Sohn-Konflikt zwischen Nachkriegsgeneration und Kindern der Globalisierung austragen." (Schwäbisches Tagblatt, Claudia Reicherter, 14.08.2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph Bach (Michael Bogenschütz) Walter Schultheiß (Paul Bogenschütz) Inka Friedrich (Marlies Bogenschütz) Ulrike Folkerts (Marianne Bogenschütz) Stefan Hallmayer (Matthias Bogenschütz) Monika Anna Wojtyllo (Agnieszka Gutek) Rita Lengyel (Silke Bogenschütz) Originaltitel: Global Player - Wo wir sind isch vorne Regie: Hannes Stöhr Drehbuch: Hannes Stöhr Kamera: Andreas Doub Musik: Florian Appl