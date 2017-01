Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Tierkinder: Der erste Winter Wie Tierkinder die Kälte meistern USA 2013 2017-01-15 05:40 Untertitel Merken Wenn es kalt wird in der Arktis und Antarktis, kann die Temperatur auf minus 80 Grad fallen. In diesem unwirtlichen und gefährlichen Lebensraum gibt es Tiere, die gelernt haben, dem Frost und den eisigen Winden zu widerstehen. Schwierig wird es, wenn diese Tiere Nachwuchs bekommen. Denn der ist im ersten Lebensjahr verletzlich und hilflos gegenüber diesen eisigen Lebensbedingungen. Die Tierkinder müssen schnell lernen, ihre erste frostige Jahreszeit zu meistern. Kaum auf der Welt, beginnt für die Tierkinder der Polregionen ein Wettlauf gegen die Zeit. In nur wenigen Monaten müssen sie so kräftig sein und so viel gelernt haben, dass sie den gewaltigen Herausforderungen eines arktischen oder antarktischen Winters trotzen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierkinder: Der erste Winter - Wie Tierkinder die Kälte meistern Regie: Mark Fletcher

