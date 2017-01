FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Tödliches Gold USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In der mexikanischen Wüste wird ein erschossener Navy-Angehöriger neben der Leiche eines bekannten britischen Waffenschmugglers gefunden. Der NCIS findet heraus, dass auf komplizierten Wegen Uran über Guatemala und Mexiko in die Staaten geschmuggelt worden ist. Bei den Ermittlungen stoßen sie überraschend auf den CIA Agenten Michael Saleh, der zusammen mit Sam immer wieder undercover im Sudan arbeitet. Zusammen nehmen sie die Fährte des verschwundenen Uran-Pulvers auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Jan Eliasberg Drehbuch: Frank Military Altersempfehlung: ab 12

