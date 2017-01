Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Verschmelzung USA 2002 Stereo 16:9 Merken Auf der Erkundungsfahrt durch den Sternennebel begegnet die Enterprise einem vulkanischen Schiff, dessen Antriebssystem einer Reparatur bedarf. Archer (Scott Bakula) bietet Hilfe an und lädt CaptainTavin ein, an Bord zu kommen. Dieser berichtet, dass ihre Mission nicht der Erkundung des Alls diene, sondern der Erforschung ihrer eigenen Gefühle. Da Tavin seine Hilfe bei der Kartierung des Nebels anbietet, stellt Archer T'Pol (Jolene Blalock) zum Dienst auf dem Schiff der Vulkanier ab. Als sie dort mit ihrer eigenen Gefühlswelt konfrontiert wird, erfährt sie Schreckliches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Rob Hedden Drehbuch: Phyllis Strong, Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 249 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 79 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 64 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 59 Min.