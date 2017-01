National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation Years of Living Dangerously Kollaps der Ozeane USA 2016 2017-01-14 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Ozeanen und an den Küsten lassen sich die Auswirkungen des Klimawandels besonders deutlich ablesen - auch wenn sie für die meisten Menschen zunächst noch unsichtbar sind. Fest steht: Ein Großteil der Erderwärmung und fast die Hälfte aller Treibhausgase wird von den Meeren absorbiert. Die Folgen sind unkalkulierbar. Schauspieler Joshua Jackson reist zum Great Barrier Reef vor der Küste Australiens und besucht kleine Fischerdörfer auf den Philippinen. Aus nächster Nähe wird er dabei Zeuge der sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die sich bald über den ganzen Planeten ausbreiten könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously

