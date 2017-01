DW (Europe) 20:15 bis 21:00 Dokumentation War and Games D Merken "Drones aka ""unmanned aerial vehicles"" are at the vanguard of tomorrow's military technologies. Their operation via remote control has drawn comparisons with video games. Will this new development bring us safety and security, or bring us closer to the nightmare of a surveillance state? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: War and Games

