Zee.One 23:05 bis 01:20 Komödie Yes Boss IND 1997 20 40 60 80 100 Merken Wunderbare und anrührende Liebeskomödie aus dem Jahr 1997, mit keinem anderen als unserem Superstar und Markenbotschafter Shah Rukh Khan in der Hauptrolle. Werden Sie Zeuge, wie der skrupellose Geschäftsmann SIddarth, gespielt von Aditya Pancholi, den jungen Rahul zwingt, ihm immer neue Mätressen zu besorgen. Bis eine von ihnen sich in den schüchternen Jungspund verliebt? Der Film, produziert von Starproduzent Ratan Jain, folgt besagtem Rahul auf dem Weg die Karriereleiter hinauf. Er verdient eine Menge Extrageld, indem er seinem Chef hilft, seine zahlreichen Affären zu organisieren und vor der Ehefrau des Chefs geheim zu halten. Eines der Mädchen heißt Seema, gespielt von der charmanten Juhi Chawla. Siddarth findet sie aufregend, doch sie hat viel mehr Augen für Rahul. Dieser verliebt sich auch in sie, und gemeinsam fliehen sie vor Siddarth. Rahuls einziges Problem ist, dass seine herzkranke Mutter keine schockierenden Nachrichten mehr verträgt. Sie würde verlangen, dass die beiden sofort heiraten. Als sie ihr schonend beibringen, dass es noch etwas dauern könnte, flippt sie aus. Fragt sich: Macht Rahul Seema jetzt spontan einen Antrag? Sehen Sie selbst und verlieben Sie sich mit uns. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Rahul Joshi) Aditya Pancholi (Sidharth Chaudhry) Juhi Chawla (Seema Kapoor) Kashmira Shah (Sheela Chaudhry) Kulbhushan Kharbanda ((as Kulbushan Kharbanda)) Gulshan Grover (Bhushan) Ashok Saraf (Johnny) Originaltitel: Yes Boss Regie: Aziz Mirza Drehbuch: Aziz Mirza Altersempfehlung: ab 6

