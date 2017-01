Sky Cinema +24 20:15 bis 21:40 Western Slow West GB, NZ 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine Geliebte Rose (Caren Pistorius) mit ihrem Vater (Rory McCann) nach Amerika floh, folgt der junge Schotte Jay (Kodi Smit-McPhee) den beiden. Der etwas naive junge Mann hofft die zwei in Colorado zu finden. Er gerät an den mysteriösen Silas (Michael Fassbender). Dieser verspricht, Jay zu schützen, denn längst sind auch Kopfgeldjäger Rose und ihrem Vater auf der Spur. Aber kann Jay Silas trauen und seine Liebe rechtzeitig finden? - Von den Machern von "Shame": betörend gedrehter, poetischer Western, in dem Liebe und Tod hart aufeinanderprallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kodi Smit-McPhee (Jay Cavendish) Michael Fassbender (Silas Selleck) Ben Mendelsohn (Payne) Caren Pistorius (Rose Ross) Rory McCann (John Ross) Edwin Wright (Victor the Hawk) Michael Whalley (The Kid) Originaltitel: Slow West Regie: John Maclean Drehbuch: John Maclean Kamera: Robbie Ryan Musik: Jed Kurzel Altersempfehlung: ab 12

