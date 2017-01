ATV 22:20 bis 00:25 Thriller Stephen King's A Good Marriage USA 2014 Nach einer Vorlage von Stephen King 2017-01-15 02:25 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Darcy und Bob Anderson führen seit 25 Jahren eine perfekte Ehe und leben in der beschaulichen Vorstadt. Sie haben zwei erwachsene Kinder, ihre Tochter Petra wird in Kürze heiraten das Glück der beiden scheint also perfekt. Doch die Idylle zerbricht für Darcy, als sie zufällig herausfindet, dass ihr Ehemann ein von der Polizei gesuchter Serienmörder ist. Er hat bereits zwölf Frauen gefoltert und getötet und gilt als höchst gefährlich. Der Schock über das mörderische Doppelleben ihres Ehemanns sitzt tief. Aus Angst vor den Trümmern ihres Lebens zu stehen, entscheidet sie sich allerdings dafür, die Fassade aufrecht zu erhalten. Ein Unterfangen, das ihr von Tag zu Tag schwerer fällt ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joan Allen (Darcy Anderson) Anthony LaPaglia (Bob Anderson) Stephen Lang (Holt Ramsey) Cara Buono (Betty Pike) Kristen Connolly (Petra Anderson) Mike O'Malley (Bill Gaines) Theo Stockman (Donnie Anderson) Originaltitel: A Good Marriage Regie: Peter Askin Drehbuch: Stephen King Kamera: Frank G. DeMarco Musik: Danny Bensi, Saunder Jurriaans