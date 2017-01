RTL II 22:15 bis 00:10 Komödie Kill the Boss USA 2011 2017-01-15 03:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Jugendfreunde Nick, Dale und Kurt haben es nicht leicht im Job: Alle drei werden von ihren Vorgesetzten gedemütigt. Nicks sadistischer Boss Dave verweigert ihm im letzten Moment die lange versprochene Beförderung, Buchhalter Kurt leidet nach dem Tod seines langjährigen Chefs unter dessen drogensüchtigen Sohn Bobby. Der schüchterne Zahnarzthelfer Dale hat ganz andere Probleme: Er wird von seiner nymphomanischen Chefin Julia belästigt. In ihrer Verzweiflung beschließen die Drei, ihre Chefs einfach aus dem Weg zu räumen. Sie engagieren den coolen Gangster Dean "Motherfuckah" Jones, der jedoch nicht selber tätig werden will, sondern den Freunden den Tipp gibt, jeweils den Boss des anderen umzubringen. Doch schon beim Ausspionieren ihrer "Opfer" stellen sich die Freunde so ungeschickt an, dass ihr Plan zu scheitern droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Bateman (Nick Hendricks) Charlie Day (Dale Arbus) Jason Sudeikis (Kurt Buckman) Kevin Spacey (Dave Harken) Jennifer Aniston (Dr. Julia Harris) Donald Sutherland (Jack Pellit) Colin Farrell (Bobby Pellit) Originaltitel: Horrible Bosses Regie: Seth Gordon Drehbuch: Michael Markowitz, John Francis Daley, Jonathan Goldstein Kamera: David Hennings Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16