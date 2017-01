RTL II 20:15 bis 22:15 Komödie Vorbilder?! USA, D 2008 2017-01-15 02:15 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die befreundeten Chaoten Danny und Wheeler arbeiten gemeinsam als Promotor für Energy-Drinks und verkaufen diese an Schulkinder. Wheeler sieht in dem Beruf seine persönliche Erfüllung, Danny hingegen ist zunehmend frustriert. Seine Lebenskrise erreicht ihren Höhepunkt, als die beiden sich aufgrund von Falschparkens mit der Polizei anlegen und danach ungeschickt versuchen, sich aus dem Staub zu machen. Um einer Haftstrafe zu entgehen, leisten die zwei mit 150 Sozialstunden bei einem Mentorenprogramm für Kinder und Jugendliche ihre Buße. Danny betreut den 16-jährigen Augie, der sich komplett in einem mittelalterlichen Rollenspiel verloren hat. Sunnyboy Wheeler bekommt den frühreifen Ronnie zur Seite gestellt, der weder sein loses Mundwerk noch seine Triebe unter Kontrolle hat. Doch das ganze Programm läuft aus dem Ruder. Danny legt sich mit dem König des Phantasie-Landes seines Schützlings an und Augie wird aus dem Spiel verbannt. Bei Wheeler läuft es nicht besser. Auf einer abendlichen Party verliert er den Jungen aus den Augen, da er den Reizen einer jungen Dame nicht widerstehen kann. Bei diesem witzigen Chaoten-Duo stellt sich die Frage, wer hier wem beim Erwachsenwerden hilft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seann William Scott (Anson Wheeler) Paul Rudd (Danny Donahue) Christopher Mintz-Plasse (Augie Farks) Bobb'e J. Thompson (Ronnie Shields) Elizabeth Banks (Beth Jones) Jane Lynch (Gayle Sweeny) Ken Jeong (König Argotron) Originaltitel: Role Models Regie: David Wain Drehbuch: Paul Rudd, David Wain, Ken Marino, Timothy Dowling Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12