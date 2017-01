ProSieben 02:50 bis 04:40 Thriller Der blutige Pfad Gottes 2 USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weitab von ihrer früheren Existenz als Selbstjustiz ausführende Rächer halten sich die MacManus-Brüder Connor und Murphy zusammen mit ihrem Vater in den tiefen Tälern Irlands versteckt. Als jedoch ein ihnen nahestehender Priester von der Mafia umgebracht wird, sehen sie es als ihre Pflicht, nach Boston zurückzukehren. Zusammen mit ihrem neuen Komplizen Romeo und der attraktiven FBI-Agentin Eunice Bloom heften sich die Brüder an die Fersen der Mörder und schwören blutige Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Connor MacManus) Norman Reedus (Murphy MacManus) Clifton Collins Jr. (Romeo) Billy Connolly (Poppa) Julie Benz (Special Agent Eunice Bloom) Brian Mahoney (Detective Duffy) Judd Nelson (Concezio Yakavetta) Originaltitel: The Boondock Saints II: All Saints Day Regie: Troy Duffy Drehbuch: Troy Duffy Kamera: Miroslaw Baszak Musik: Jeff Danna Altersempfehlung: ab 18