Der Wissenschaftler Will wird bei einem Angriff einer technikfeindlichen Gruppe lebensgefährlich verletzt. Seine Frau Evelyn schließt Wills Gehirn an einen Computer an, wodurch Will als virtuelle Existenz weiter lebt. Doch er entwickelt immer neue Technologien, die Evelyn Angst einjagen.– Innovativ In Google-Kalender eintragen