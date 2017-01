ProSieben 12:55 bis 14:40 Komödie When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel USA 2010 2017-01-16 06:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Romantisches Chaos mit Kristen Bell und Josh Duhamel: Die New Yorkerin Beth ist zur Hochzeit ihrer Schwester in Rom eingeladen. Nach einer durchzechten Nacht steigt sie in einen Liebesbrunnen, aus dem sie fünf Münzen klaut. Beth ahnt nicht, dass sie sich damit die unsterbliche Zuneigung der ehemaligen Münzbesitzer aufhalst. Fortan verfolgen sie vier liebestolle Männer. Als dann auch Beths Traumtyp Nick beginnt, ihr Avancen zu machen, weiß sie nicht, ob er es wirklich ernst meint. Beruflich ist die ambitionierte New Yorker Kuratorin Beth sehr erfolgreich. Doch ihr Privatleben hat unter dem stressigen Job schwer zu leiden. Ausgerechnet auf der Hochzeit ihrer kleinen Schwester in Rom begegnet dem Workaholic der attraktive Reporter Nick. Als sie ihn jedoch in den Armen einer anderen Frau erwischt, betrinkt sie sich und fischt desillusioniert fünf Münzen aus dem sagenumwobenen "Brunnen der Liebe". Ein folgenschwerer Fehler, denn der Legende nach ist der Brunnen mit einem Liebeszauberbelegt. Zurück in New York wird Beth unverhofft von ihrem italienischen Flirt eingeholt: Nick will unbedingt ein Date mit seiner schönen Hochzeits-Bekanntschaft. Mittlerweile stehen jedoch vier liebestolle und unglaublich nervtötende Männer bei der hübschen Blondine Schlange - die Besitzer der verzauberten Münzen. Dumm für Beth, denn sie beginnt zu vermuten, dass sich auch ihr Traummann Nick nur für sie interessiert, weil er unter dem Bann des Liebesbrunnen steht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Beth Harper) Josh Duhamel (Nick Beamon) Anjelica Huston (Celeste) Danny DeVito (Al) Will Arnett (Antonio) Jon Heder (Lance) Dax Shepard (Gale) Originaltitel: When in Rome Regie: Mark Steven Johnson Drehbuch: David Weissman, David Diamond Kamera: John Bailey Musik: Tobias Karlsson, Chris Young