RTS Un 21:00 bis 21:45 Sonstiges Chicago med Entre deux USA 2016 Untertitel Merken Le Dr Choi et le Dr Reese s'occupent d'un jeune homme qui s'est blessé à la suite d'un incident de hockey. Le Dr Rhodes et le Dr Downey effectuent une greffe de poumon sur un héros du 11 septembre, souffrant de fibrose pulmonaire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin) Originaltitel: Chicago Med Regie: Fred Berner Drehbuch: Safura Fadavi Kamera: Lex DuPont Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12