WDR 23:15 bis 00:15 Musik Best of ... Höhner D 2007 Stereo HDTV Merken Seit über 30 Jahren begeistern die Höhner ihre Fans, die schon längst nicht mehr nur im Rheinland zu finden sind. Ihr letzter großer Erfolg war die Handball-Hymne "Wenn nicht jetzt, wann dann", die es bis an die Spitze der deutschen Charts geschafft hat. Ihre Lieder sind längst Evergreens geworden: "Die Karawane zieht weiter", "Jetzt geht's los", "Dicke Mädchen haben schöne Namen" oder die Hymne "Hey Kölle" - die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Und natürlich gehören auch dazu die Klassiker "Echte Fründe" und "Ich bin ene Räuber", die seit vielen Jahren auf keiner Karnevalssitzung fehlen dürfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Best of ... Höhner