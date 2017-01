RTS Deux 22:20 bis 23:50 Sonstiges Miriam Makeba: Mama Africa F, D, FIN, SA 2011 Stereo Merken Elle a inspiré des musiciens du monde entier et enthousiasmé le public international. Miriam Makeba est néanmoins toujours restée fidèle aux racines africaines de sa musique. En 1959, la chanteuse est contrainte à l'exil, après avoir participé à un documentaire critiquant l'apartheid (Come back Africa, de Lionel Rogosin). Harry Belafonte l'aide à s'établir aux Etats-Unis : en 1962, autour d'autres artistes, elle se produit devant John F. Kennedy, lors de sa réception-anniversaire. Cinq ans plus tard, elle sort son premier tube international: Pata Pata. Mais, lorsqu'en 1968 elle épouse le militant des Black Panthers, Stokely Carmichael, elle se place très sérieusement dans le collimateur du FBI. Elle décide alors de s'installer en Guinée, d'où elle continue à militer contre l'apartheid qui gangrène son pays. C'est Nelson Mandela qui la convaincra de rentrer en Afrique du Sud, en 1990. Le film retrace l'itinéraire de cette artiste singulière, qui fit fureur sur le plan musical pendant plus de cinquante ans, à l'aide d'archives rares et de nombreuses interviews. En parallèle, il donne la parole à des amis, parents et artistes qui ont bien connu Miriam Makeba (dont certains, à ses débuts), dans les salles de danse du Cap, mais aussi à de jeunes représentantes du monde musical africain. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harry Belafonte (Himself) Kathleen Cleaver (Herself) Leopoldo Fleming (Himself) Lorraine Gordon (Herself) Angélique Kidjo (Herself) Abigail Kubeka (Herself) Lumumba Lee (Himself) Originaltitel: Mama Africa Regie: Mika Kaurismäki Drehbuch: Mika Kaurismäki, Don Edkins Musik: Miriam Makeba