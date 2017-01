ORF 1 23:50 bis 00:30 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Achtzehn Jahre USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken In einem Park werden drei Jugendliche erschossen. Offenbar waren die Opfer einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Dass es sich bei den Ermordeten um Unschuldslämmer handeln soll, will Danny aber nicht so recht glauben. Derweil wird ein alter Fall von Frank neu aufgerollt, den er als noch unerfahrener Polizist betreut hat. Damals wurde ein Serien-Vergewaltiger hinter Gitter gebracht, der nun in Berufung geht und zum Beweis seiner Unschuld einen neuen DNA-Test verlangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Siobhan Byrne Kamera: David Insley Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 16