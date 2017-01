ORF 3 20:15 bis 22:50 Oper Aida 2015 Stereo 16:9 Merken Ägypten zur Zeit der Pharaonen: Die äthiopische Prinzessin Aida wurde als Geisel nach Ägypten verschleppt und lebt als Sklavin am Hof des Pharaos Ramses. Der ägyptische Soldat Radames und Aida verlieben sich ineinander - doch bald muss Radamés sich zwischen seiner Liebe zu Aida und der Loyalität zu seinem Pharao entscheiden! Die geplante Uraufführung von Verdis tragischem Meisterwerk musste kriegsbedingt auf das Jahr 1871 verschoben werden - der große Erfolg und die Popularität dieses Werkes halten jedoch seitdem bis zum heutigen Tage an. 2015 dirigierte Gianandrea Noseda das Orchestra del Teatro Regio Torino, in einer Inszenierung von US-Filmregisseur William Friedkin. Mit Anita Rachvelishvili (Amneris), Marco Berti (Radamés) und Kristin Lewis als Aida. Turin 2015 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Lewis (Aida) Anita Rachvelishvili (Amneris) Marco Berti (Radames) Originaltitel: Aida