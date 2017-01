ORF 2 22:00 bis 23:05 Diskussion Im Zentrum Reden ist Silber, Handeln ist Gold - Wird jetzt wirklich neu regiert? A 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Der Auftakt des Jahres 2017 ist innenpolitisch geprägt von großen Reden, vielen Plänen und Absichtserklärungen. Den Anfang machte am Mittwoch SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern mit seiner ausführlichen Rede in Wels, tags darauf folgte ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in Pöllauberg. Im Mittelpunkt jeweils das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze. Will die Koalition - ein Jahr vor ihrem Ablaufdatum - wirklich echte Reformen umsetzen und den Stillstand überwinden? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Differenzen? Oder sind die koalitionären Ansagen nur als Startrampen für den Wahlkampf zu sehen? Mit der FPÖ, die ebenfalls den Kanzleranspruch erhebt, als lachende Dritte im Hintergrund? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Gäste: Gäste: Reinhold Mitterlehner (ÖVP, Vizekanzler), Heinz Christian Strache (Parteiobmann FPÖ), Peter Kaiser (SPÖ, stv. Bundesparteivorsitzender), Margit Schratzenstaller (stv. Leiterin Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO) Originaltitel: Im Zentrum