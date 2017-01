Schweiz 1 22:05 bis 23:05 Talkshow Aeschbacher Das Jahr so schön... Das Jahr so schön ... CH 2017 2017-01-15 02:55 Stereo HDTV Merken Christoph Simon hat einen rabenschwarzen Humor. Er stochert durch den Nebel des Alltags und findet in himmeltraurigen Szenenbeizen, umgeben von Gewohnheitstrinkerinnen, Stempelbrüdern und Provinzintellektuellen Geschichten, die Frohmut und Freude verströmen. Und er fragt: "Was wäre, wenn wir einmal am Tag die Chance hätten, zehn Minuten zurückzuspulen, um eine andere Entscheidung zu treffen?" Sein neues Bühnenstück "Zweite Chance" ist eine Liebes- und Kapitulationserklärung an den Alltag; handelt vom Geschenk, immer wieder Anfänger sein zu können und von vorne beginnen zu dürfen. Peter Schmid blieb vor 25 Jahren in Bhutan hängen, dem kleinen Königreich am Rande des Himalajas und Land der Donnerdrachen. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erklärt der Architekt, der dort Schulen, Paläste und Tempel, aber auch Privathäuser baut. Als Dank erhielt er bei seiner königlichen Hoheit eine Audienz; dabei drückte ihm der Monarch persönlich einen bhutanischen Pass in die Hand. Dies wurde bislang nur sieben Menschen aus dem Ausland zuteil. Seitdem ist auch Peter Schmid ein "Donnerdrache". Wie das vom König verordnete Bruttonationalglück den Schweizer beeinflusst und ihn glücklich macht, erzählt Peter Schmid bei "Aeschbacher". Colette C. Camenisch wusste bereits mit zehn Jahren: "Ich will Chirurgin werden." Heute, knapp dreissig Jahre später, ist sie als führende Plastische und Ästhetische Chirurgin in Zürich tätig. Der Markt für Schönheitsoperationen boomt. Die Fachärztin weiss, warum Menschen ihren Körper "tunen" und was im Trend liegt, seien es minimalinvasive Eingriffe oder gleich der Einsatz mit Skalpell. "Frisch ohne viel zu verändern, so dass man gleich wieder unter die Leute kann", hört die Chirurgin oft als Wunsch. "Doch wenn es schon überall flattert, wird es minimalinvasiv schwierig". Je besser es einer Zivilisation gehe, desto mehr werde im Schönheitsbereich gemacht - was genau, erzählt die 44-jährige Bündnerin bei "Aeschbacher". Christian Bischof ist überzeugt: "Strebt man das Unmögliche an, kommt man weiter." Er selber hat es ausprobiert. Vor über zehn Jahren schaffte er den Turnaround: Ursprünglich hat er Betriebswirtschaft studiert, mit summa cum laude doktoriert und an der Universität Bern als Wissenschaftler gearbeitet. Sein Herz schlug allerdings schon immer für die Zauberei. Heute ist er als Gedankenleser und Magier europaweit unterwegs. Wenn ihn Leute oft voller Mitgefühl fragen, ob er davon auch leben könne, strahlt der Familienvater und sagt: "Sogar gut.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Christoph Simon (Schriftsteller und Slam-Poet), Peter Schmid (Architekt), Colette C. Camenisch (Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie), Christian Bischof (Gedankenleser und Magier) Originaltitel: Aeschbacher