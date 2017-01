Schweiz 1 21:40 bis 22:05 Reportage Reporter Im Reich der glücklichen Donnerdrachen - Architekt Peter Schmid in Bhutan Im Reich der glücklichen Donnerdrachen - Architekt Peter Schmid in Bhutan CH 2017 2017-01-15 04:10 Stereo HDTV Merken Inzwischen ist Schmid einer der gefragtesten Architekten in Bhutan. Er baut Paläste für Mitglieder der Königsfamilie, Hotels und Tempel. Und auch sein privates Glück hat er gefunden. Das ist nicht weiter verwunderlich. Denn im kleinen buddhistischen Land im Himalaja sei das ganze Leben auf Glück ausgerichtet, sagt Schmid - ganz offiziell. Das Bruttosozialprodukt sei sekundär, hat die Regierung ihren Bürgern nämlich erklärt. Viel wichtiger sei das "Bruttoglückprodukt". Das heisst allerdings noch lange nicht, dass in Bhutan, wo sich die Menschen "Donnerdrachen" nennen, den ganzen Tag nur gelächelt wird und alle glücklich sind. Reporter Simon Christen hat Schmid in Bhutans Hauptstadt Thimphu besucht, um mehr zu erfahren über das Reich der glücklichen Donnerdrachen. Der Ort schien dafür prädestiniert, immerhin sind Buddhas Lehren ja Anleitungen, wie wir Menschen dorthin kommen, wo uns unvergängliches Glück erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter