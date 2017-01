Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Meine Freundin, der Vokuhila und ich USA 2016 Merken Aus Nervosität, die Eltern seiner Freundin kennenzulernen, holt Max Phoebe mit in die Sache rein. Deren Versuche scheitern und Max wird verboten, weiterhin mit Allison Kontakt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Arthur Brand (Mr. Cunningham) Vanessa Cater (Daisy) Edward Chiodo (Puppeteer) Cate Cohen (Debbie) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Lisa Muse Bryant