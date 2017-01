Super RTL 20:15 bis 22:15 Komödie Das wundersame Leben von Timothy Green USA 2012 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als das Ehepaar Cindy (Jennifer Garner) und Jim Green (Joel Edgerton) einsieht, dass es seinen Herzenswunsch vom gemeinsamen Nachwuchs begraben muss, tut es genau das: Als spielerisches Ritual notieren die Greens all die Eigenschaften, die ihr ersehntes Kind zum grossartigsten auf der Welt gemacht hätten, auf Notizzettel und vergraben diese im Garten. Was danach passiert, ist märchenhaft. Nach einer stürmischen Regennacht befindet sich ein schlammbeschmierter Knabe im designierten Kinderzimmer. Das Findelkind Timothy, dessen auffälligstes Merkmal kleine Blätter an den Fussgelenken sind und das sich gerne mit ausgestreckten Armen nach der Sonne neigt, verändert das Leben seiner Pflegeeltern und einer ganzen Kleinstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Garner (Cindy Green) Joel Edgerton (Jim Green) Dianne Wiest (Ms. Bernice Crudstaff) CJ Adams (Timothy Green) Rosemarie DeWitt (Brenda Best) Odeya Rush (Joni Jerome) M. Emmet Walsh (Onkel Bub) Originaltitel: The Odd Life of Timothy Green Regie: Peter Hedges Drehbuch: Peter Hedges Kamera: John Toll Musik: Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 6