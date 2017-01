TLC 20:15 bis 21:15 Dokusoap Kate Plus 8 Endlich Ferien! USA 2015 Merken In den Schulferien geht es für Kate Gosselin und ihre acht Kinder nach Florida ans Meer. Für die Kids ist ein Sommer ohne Strand kein richtiger Sommer. Und auch Mama Kate mag das entspannte Beach-Leben mit Badeklamotten, Flip Flops und frischem Fisch auf dem Grill. Nur Tochter Mady ist unzufrieden: Sie kann Strände nicht leiden, weil der Sand am Körper klebt. Außerdem schwimmt sie ungern und mag keine Sonne. Kaum am Urlaubsdomizil angelangt, stürzen sich die Kleinen mit ihren Boogie Boards in die Wellen. Doch Kate traut ihren Augen nicht, als sie ihre Zwillinge mit ein paar Teenager-Jungs reden sieht. Bahnt sich da ein erster Urlaubsflirt an? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Gosselin (Herself) Eddy Ray (Magician) Originaltitel: Kate Plus Regie: Scott Enlow