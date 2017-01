ZDF neo 23:15 bis 00:40 Krimi Das Duo Der Sumpf D 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Marion, Viktor und Clara verbringen das Osterfest in einem kleinen Nordseedorf. Die ländliche Idylle wird zerstört, als in der Nacht ein junges Mädchen, Irena Walters, erschlagen wird. Bei der Ermittlung hüllen sich die Bewohner zunächst in tiefes Schweigen. Schnell wird klar, dass das Dorf ein Geheimnis birgt und hinter der makellosen Fassade jede Menge Konflikte lauern. Der beschauliche Ort entpuppt sich als Drogensumpf. Für die Jugendlichen - darunter Irenas Freundin Lisa Ottrop - ist der Rauschgiftkonsum ein geeignetes Mittel, der kargen und öden Alltagswelt zu entfliehen. Immer mehr erhärtet sich der Verdacht, dass der Mord an dem jungen Mädchen indirekt mit den Drogendelikten in Verbindung steht. Ins Visier der Ermittler gerät zunächst Ronaldo Fahrina, der jüngere Geliebte von Susanne Walters, der Mutter des Mordopfers. Die Kommissarinnen begegnen dem vorbestraften Drogendealer mit großer Skepsis, denn sein Verhältnis zu Irena war äußerst angespannt. Das Mädchen hatte ihn offenbar unter Druck gesetzt, weil es seiner Mutter schaden wollte. Dann macht sich Wilfried Ottrop, der Leiter des örtlichen kleinen Supermarktes, verdächtig. Er hat einen Hang zu sehr jungen Frauen und ist bereits mehrmals gewalttätig geworden. In der Tatnacht kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Irena. Ottrop gibt vor, es sei um Ladendiebstahl gegangen. Aber es ist offensichtlich, dass es um weit mehr ging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Oliver Stokowski (Wilfried Ottrop) Jan-Gregor Kremp (Robert Vandenbrook) Edda Leesch (Gerda Ottrop) Vijessna Ferkic (Lisa Ottrop) Marco Bretscher-Coschignano (Tom Vandenbrook) Originaltitel: Das Duo Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Harald Göckeritz, Harald Göckeritz, Thorsten Näter Kamera: Achim Hasse Altersempfehlung: ab 12