ZDFinfo 20:15 bis 21:40 Dokumentation Watergate - Der größte Skandal der USA USA 2013 Stereo 16:9 Ein vermeintlich einfacher Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei im "Watergate" -Hotel in der Nacht des 17. Juni 1972 führte zu einem der größten politischen Skandale der US-Geschichte, an dessen Ende der erste und bis heute einzige Rücktritt eines US-amerikanischen Präsidenten steht. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher Abhörgeräte in dem Gebäude installierten. Bob Woodward und Carl Bernstein, zwei junge Journalisten der Washington Post, witterten eine Jahrhundert-Story und waren durch ihre hartnäckigen Recherchen und einen anonymen Informanten maßgeblich an der Aufdeckung von dunklen Machenschaften der US-Regierung beteiligt. Diese Dokumentation, produziert von ... Schauspieler: Dustin Hoffman (Himself) Robert Redford (Himself) Richard Nixon (Himself) Carl Bernstein (Himself) Leonid Brezhnev (Himself) Bob Woodward (Himself) Benjamin C. Bradlee (Himself) Originaltitel: All the President's Men Revisited Regie: Peter Schnall Drehbuch: Chana Gazit, Patrick Prentice Musik: Nathan Halpern Altersempfehlung: ab 12