Eigentlich sollte alles so perfekt sein: Frisch verlobt kehrt Sarah Huttington für eine Familienfeier in ihr Heimatstädtchen Pasadena zurück, Dort bekommt sie das Gerücht zu Ohren, dass der Film "Die Reifeprüfung" auf ihrer Familie beruht. Obwohl sie es nicht glauben will, beginnt sie sich zu fragen, ob ihre Großmutter und ihre Mutter ein Verhältnis mit demselben Mann gehabt hatten, bevor sie geboren wurde. Aber wer kann das beantworten? Wer ist der wahre Benjamin Braddock? In Google-Kalender eintragen