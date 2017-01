sixx 22:05 bis 23:55 Thriller The Quiet - Stummer Schrei USA 2005 2017-01-15 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sie ist Cheerleaderin, bei allen beliebt und lebt in einer perfekten Vorstadtwelt. Doch Ninas idyllisches Leben wird empfindlich gestört, als ihre Eltern ihr stummes und kürzlich verwaistes Patenkind Dot adoptieren. Schnell entwickelt jeder in Ninas Umfeld eine seltsame Faszination mit Dot und vertraut ihr seine geheimsten Sorgen an. Dot schultert diese Last bereitwillig. Bald beginnt Nina jedoch zu ahnen, dass Dot ein weit größeres Geheimnis bewahrt: ihr eigenes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisha Cuthbert (Nina Deer) Edie Falco (Olivia Deer) Shawn Ashmore (Connor) Martin Donovan (Paul Deer) Camilla Belle (Dot) Katy Mixon (Michelle Fell) David Gallagher (Brian) Originaltitel: The Quiet Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Abdi Nazemian, Micah Schraft Kamera: M. David Mullen Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 16