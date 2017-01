Tele 5 22:25 bis 00:47 Abenteuerfilm Express in die Hölle USA 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Alaska entkommen in einer eiskalten Nacht die beiden Häftlinge Manny und Buck aus dem Zuchthaus Stonehaven und springen auf einen Eisenbahnzug mit vier aneinander gekoppelten Lokomotiven auf. Der Trip wird zum Horrorerlebnis, als der Zugführer am Herzanfall stirbt und der Zug durch die Eislandschaft rast, ohne gestoppt werden zu können. Eine junge Bahnarbeiterin und der sadistische Gefängnisdirektor, der die Jagd als Rache versteht und sie vom Hubschrauber aus erschießen will, erschweren die Flucht, die in einer Katastrophe endet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jon Voight (Oscar 'Manny' Manheim) Eric Roberts (Buck McGeehy) Rebecca De Mornay (Sara) Danny Trejo (Boxer) John P. Ryan (Warden Ranken) Kyle T. Heffner (Frank Barstow) Edward Bunker (Jonah) Originaltitel: Runaway Train Regie: Andrej Kontschalowski Drehbuch: Djordje Milicevic, Paul Zindel, Edward Bunker Kamera: Alan Hume Musik: Antonio Vivaldi, Trevor Jones Altersempfehlung: ab 16